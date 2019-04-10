Ноябрянин утопил в карьере 19-летнюю девушку вместе с автомобилем

Жителю Ноябрьска, утопившему девушку в автомобиле, вынесли приговор. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась 14 октября 2018 года, когда вечером 19-летние юноша и девушка находились в автомобиле на берегу карьера "Миллионник".

Парень был пьян и зачем-то снял Lada Priora с ручного стояночного тормоза, при этом удерживая нажатой педаль тормоза. Однако в какой-то момент он отвлекся и педаль отпустил, в результате машина скатилась в воду.

Сам юноша смог выбраться из тонущего автомобиля, а вот девушке выбраться на поверхность не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР, ноябрянину назначено наказание 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.