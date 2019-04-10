Роскомнадзор заявил о снижении количества нарушений СМИ

В Роскомнадзоре заявили о снижении количества нарушений в СМИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В 2019 году по результатам системной профилактической деятельности специалистами Роскомнадзора зафиксировано двукратное снижение среднего еженедельного количества выявляемых нарушений в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Так, за отчетный период их количество снизилось с 995 до 495.

Отмечается, что ведомство проводит профилактические мероприятия во избежание злоупотребления свободой массовой информации, национального и религиозного экстремизма и обеспечения информационной безопасности детей. В первом квартале текущего года в них приняли участие более 1 тыс. представителей СМИ.