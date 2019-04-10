Полпред Цуканов потребовал в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов держит на контроле ситуацию со взрывом в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.
Напомним, взрыв прогремел на улице Мехренцева сегодня в 10 часов утра, после чего в квартире начался пожар. В течение 20 минут огонь был потушен.
Пострадали два человека. Рассматривается несколько версий: от проведения отделочных работ с нарушением техники безопасности до взрыва бытового прибора.
Как сообщили в полпредстве, Николаю Цуканову было немедленно доложено о взрыве. Также глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал ему о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий.
Цуканов обратил особое внимание городских властей на скорейшее восстановление пострадавших квартир.
"Необходимо в кратчайшие сроки устранить последствия ЧП, принять все меры по возвращению жителей к нормальной жизни", - заявил уральский полпред.
Ранее сообщалось, что квартира, где произошел взрыв, якобы принадлежит начальнику районного управления Следственного комитета.