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Происшествия Свердловская область

Полпред Цуканов потребовал в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов держит на контроле ситуацию со взрывом в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Напомним, взрыв прогремел на улице Мехренцева сегодня в 10 часов утра, после чего в квартире начался пожар. В течение 20 минут огонь был потушен.

Пострадали два человека. Рассматривается несколько версий: от проведения отделочных работ с нарушением техники безопасности до взрыва бытового прибора.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

Как сообщили в полпредстве, Николаю Цуканову было немедленно доложено о взрыве. Также глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал ему о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий.

Цуканов обратил особое внимание городских властей на скорейшее восстановление пострадавших квартир.

"Необходимо в кратчайшие сроки устранить последствия ЧП, принять все меры по возвращению жителей к нормальной жизни", - заявил уральский полпред.

Ранее сообщалось, что квартира, где произошел взрыв, якобы принадлежит начальнику районного управления Следственного комитета.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

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Полпред Цуканов потребовал в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

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Теги: Цуканов, взрыв, Екатеринбург



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