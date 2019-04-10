Полпред Цуканов потребовал в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов держит на контроле ситуацию со взрывом в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Напомним, взрыв прогремел на улице Мехренцева сегодня в 10 часов утра, после чего в квартире начался пожар. В течение 20 минут огонь был потушен.

Пострадали два человека. Рассматривается несколько версий: от проведения отделочных работ с нарушением техники безопасности до взрыва бытового прибора.

Как сообщили в полпредстве, Николаю Цуканову было немедленно доложено о взрыве. Также глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал ему о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий.

Цуканов обратил особое внимание городских властей на скорейшее восстановление пострадавших квартир.

"Необходимо в кратчайшие сроки устранить последствия ЧП, принять все меры по возвращению жителей к нормальной жизни", - заявил уральский полпред.

Ранее сообщалось, что квартира, где произошел взрыв, якобы принадлежит начальнику районного управления Следственного комитета.