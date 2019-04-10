Беглова спасают миллиардами: Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга

Кремль сообщил о встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В первую очередь Беглов поблагодарил президента за то, что городу из Резервного фонда выделили 10,6 млрд руб. на социальные расходы, "потому что мы попали в сложное положение".

Упомянул Беглов и про "непростую зиму". "Вы знаете, что у нас уборочная техника имеет износ 80%, и нам необходимо сегодня обязательно купить 470 единиц многофункциональной и межсезонной уборочной техники с навесным оборудованием, со всеми прочими делами", - сказал Беглов, которого цитирует пресс-служба Кремля.

"Регнум" уточняет, что 9-10 апреля Владимир Путин в Петербурге принимал участие в Международном арктическом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, приехавшими на форум.

Напомним, еще в феврале 2019 г., на фоне больших снегопадов и неудовлетворительной уборки в городе, сообщалось, что чиновники Администрации президента начали предпринимать титанические усилия для спасения рейтинга Беглова, который заступил на пост лишь осенью и рассматривается единственным пока кандидатом от власти на выборах в сентябре. Проблемой, по мнению политологов и экспертов, для кандидата в Северной столице являются личный низкий рейтинг, а также отсутствие консенсуса в местной элите по поводу назначения и последующих выборов для Беглова.