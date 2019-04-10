Беглова спасают миллиардами: Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга

10 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Беглова спасают миллиардами: Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга

Кремль сообщил о встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Читайте также:

В первую очередь Беглов поблагодарил президента за то, что городу из Резервного фонда выделили 10,6 млрд руб. на социальные расходы, "потому что мы попали в сложное положение".

Упомянул Беглов и про "непростую зиму". "Вы знаете, что у нас уборочная техника имеет износ 80%, и нам необходимо сегодня обязательно купить 470 единиц многофункциональной и межсезонной уборочной техники с навесным оборудованием, со всеми прочими делами", - сказал Беглов, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Александр Беглов(2019)|Фото: kremlin.ru

"Регнум" уточняет, что 9-10 апреля Владимир Путин в Петербурге принимал участие в Международном арктическом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, приехавшими на форум.

Напомним, еще в феврале 2019 г., на фоне больших снегопадов и неудовлетворительной уборки в городе, сообщалось, что чиновники Администрации президента начали предпринимать титанические усилия для спасения рейтинга Беглова, который заступил на пост лишь осенью и рассматривается единственным пока кандидатом от власти на выборах в сентябре. Проблемой, по мнению политологов и экспертов, для кандидата в Северной столице являются личный низкий рейтинг, а также отсутствие консенсуса в местной элите по поводу назначения и последующих выборов для Беглова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Беглова спасают миллиардами: Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Беглов, Владимир Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 490

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети