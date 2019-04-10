10 Апреля 2019
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В Нижневартовске волонтеры предлагают стерилизовать отловленных бродячих животных

В Нижневартовске волонтеры из обществ "Человек и животные", "ЛиС и Ко", "Мохнатое счастье" предложили рассмотреть возможность проведения процедуры стерилизации отловленных животных, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска

По словам активистов, это позволит регулировать численность бездомных собак. Сейчас эти процедуры волонтеры оплачивают из своего кошелька. Инициативу поддержал заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ринат Назмутдинов. Он поручил проработать данный вопрос, а также рассмотреть возможность увеличения территории, где располагается пункт временного содержания для отловленных животных. Это позволит установить дополнительные вольеры и увеличит место для выгула животных.

Отметим, что с начала года поступило 575 заявок на отлов животных, 390 собак были помещены во временный приют, из них 210 были переданы горожанам. Трех щенков волонтеры готовятся отправить в Германию - будущие владельцы заинтересовались собаками, увидев их фотографии в соцсетях.

В пункте временного содержания проводится вакцинация животных от бешенства и другие необходимые мероприятия. Желающие взять животное из пункта временного содержания обязаны в месячный срок зарегистрировать его в ветеринарной службе. Если процедура регистрации не пройдена, это может повлечь не только проверку со стороны контролирующих органов, но и привлечение к административной ответственности в виде штрафа, размер которого может составить до 5 тыс. руб.

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В Нижневартовске волонтеры предлагают стерилизовать отловленных бродячих животных

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Теги: отлов, бродячие животные, собаки, волонтеры



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