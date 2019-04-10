Правкомиссия одобрила законопроект о нулевом НДС на внутренние авиаперевозки, минующие Москву

Правкомиссия одобрила законопроект, предусматривающий нулевой НДС для внутренних авиаперевозок в обход Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"Законопроектом предлагается установить бессрочно НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне Москвы", - говорится в сообщении.

Предполагается, что инициатива будет способствовать снижению нагрузки на Московский авиационный узел.

В настоящий момент нулевой НДС действовал в Крыму, Севастополе, Калининградской области, Дальневосточном федеральном округе. Все остальные внутренние авиаперелеты облагаются ставкой НДС в 10%.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее московское управление ФАС России поддержало идею уровнять тарифы на оказание аэропортовых услуг для русских и иностранных перевозчиков при выполнении ими рейсов в другие страны.