10 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко и Зеленский не могут согласовать дату дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен ждать своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского для дебатов на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов 14 минут. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
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При этом Порошенко также будет ждать Зеленского 19 апреля в 20.00 на "Общественном ТВ", так как этого требует закон о выборах.

Медведев подчеркнул, что Порошено призывает Зеленского не избегать дебатов и перед всеми "раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегии развития Украины".

Напомним, Зеленский назначил дебаты на стадионе на 19 апреля, отказавшись от дебатов 14 числа, причем призвал людей присылать ему вопросы, которые он от имени народа задаст Порошенко.

Пресс-служба НСК "Олимпийский" подтвердила, что получила запросы на проведение дебатов от уполномоченных представителей обоих кандидатов. При этом многие украинские политологи сходятся во мнении, что эти дебаты особенно не нужны ни Зеленскому, ни Порошенко.

Порошенко же старается спровоцировать Зеленского на ошибку, а тот в основном проводит заочные дебаты с Порошенко в соцсетях. Сегодня он обнародовал новый видеоролик, предложив людям выбирать между прошлым и будущим, где будущее - это он, а прошлое - Порошенко.

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Порошенко и Зеленский не могут согласовать дату дебатов

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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