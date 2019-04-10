Граф, принц и гражданин США – какие титулы и статусы получит ребенок принца Гарри и Меган Маркл

В Великобритании вот-вот родится еще один правнук (или правнучка) королевы Елизаветы II, Пока все гадают, как назовут первенца принца Гарри (34) и Меган Маркл (37), New York Times выпустил исчерпывающий лонгрид, рассказывающий море подробностей о еще не родившемся члене британской королевской семьи.

Подробно издание останавливается на том, какой титул будет носить ребенок.

Для начала отмечается, что восьмой правнук королевы станет седьмым в очереди на британский престол, другими словами, его шансы занять трон будут исключительно формальными. Тем не менее, титул он получит. Вопрос – какой.

По одной из версий, первенец Гарри может принять один из титулов отца – графа Дамбартона. Впрочем, по существующему закону этот шотландский титул сын не может принять до смерти своего отца. Согласно королевскому указу от 1917 года, все дочери принца будут носить титул леди Маунтбаттен-Виндзор, а младшие сыновья – лорд Маунтбаттен-Виндзор. После смерти королевы все дети Гарри, вероятно, получат титулы принцев и принцесс – как внуков короля Чарльза.

На крестинах принца Луи - племянника Гарри и Меган

Впрочем, ребенок Гарри и Меган вполне может получить титул принца даже при рождении. Дело в том, что вскоре после объявления о первой беременности Кейт Миддлтон Елизавета II аннулировала действие указа 1917 года для всех детей старшего сына принца Уэльского. Если бы королева этого не сделала, дочка принца Уильяма и Кейт была бы просто леди Шарлотта Маунтбаттен-Виндзор, а не принцесса Шарлотта Кембриджская. То же самое можно сказать и про младшего сына пары – Луи. Без отмены указа он был бы просто лорд, а не принц. Кроме того, по этому же указу Шарлотта, даже родись она первой, уступала бы братьям трон, и только в случае рождения одних только девочек или отсутствия других детей могла бы стать королевой. В документе, отменяющем указ, нет ни слова про младшего сына принца Уэльского. Так что здесь все может зависеть от королевы и ее расположения.

А вот еще один интересный факт: через свою мать ребенок при рождении получит гражданство США. Меган еще очень нескоро станет британской подданной, даже учитывая ее "королевский" статус. Впрочем, оформить это гражданство будет чуть сложнее. Например, Меган нужно будет подать в американское посольство в Лондоне документ, удостоверяющий ее развод с предыдущим супругом.