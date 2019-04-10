Медведев признался, что в школе был двоечником, но потом "все зачистил"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев неожиданно признался, что, учась в школе, однажды получил двойку в четверти, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление прозвучало в ходе всероссийского открытого урока на тему "Профессия - руководитель". Медведева спросили, любил ли он ходить в школу и какие оценки получал, были ли среди них двойки.

Премьер ответил, что в школу он сначала любил ходить, но потом не любил "с определенного возраста".

"Двойки, конечно, были. Я такую тайну открою, никогда об этом не рассказывал. У меня в 10-м классе, тогда 10 классов было, а не 11, как сейчас, по одному из предметов, называть его не буду, была двойка даже в четверти", - приводит слова Дмитрия Медведева официальный сайт Правительства России.

Затем премьер уточнил, что когда он заканчивал школу, у него не осталось даже троек, он "все зачистил".

"Так что двойки могут быть. Хотя бы для того, чтобы понять, в чем разница между двойкой и пятеркой", - заключил он.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Медведев назвал соцсети важным каналом для общения власти с людьми.