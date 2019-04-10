Екатеринбуржцам показали, как застроят участок на ВИЗе, который мог принять "ЭКСПО"

"Группа ЛСР" представила проект планировки и межевания территории площадки – ВИЗа правобережного. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, создание проекта заняло более трёх месяцев.

Ранее эту территорию зарезервировали для "ЭКСПО-парка", но столица Урала не смогла со второго раза победить в конкурсе на право принять всемирную выставку EХPO-2025.

По данным ЛСР, запроектированы две станции второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и ЖБИ. Будут построены отдельно стоящие и встроенные детские сады, школы, торговые центры, медицинские учреждения, паркинги.

За Срединным кольцом зарезервирована большая площадка для проведения международных мероприятий.