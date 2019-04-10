10 Апреля 2019
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"В моем детстве было лучше". Текслер поразился постсоветской деградации в Челябинске

Алексей Текслер стал еще одним врио губернатора, признавшим деградацию целых отраслей в своем регионе за время после распада СССР. Сегодня врио главы Челябинской области посетил трамвайное депо и провел совещание по ситуации в сфере общественного транспорта.

Как передает корреспондент Накануне.RU, директор ООО "ЧелябГЭТ" провел для врио губернатора экскурсию по предприятию, показал, где ремонтируются и моются вагоны.

Алексей Текслер осмотрел несколько вагонов, отметив, что в "детстве они выглядели лучше".

трамвай, Челябинск, ЧелябГЭТ(2019)|Фото: Накануне.RU

Владимир Елистратов, Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

После экскурсии Текслер проводит закрытое от СМИ совещание по ситуации в сфере общественного транспорта. Известно, что на развитие троллейбусов, трамваев и инфраструктуры городу необходимо 11 млрд руб. Срок окупаемости составит 10 лет при загрузке 68 пассажиров в вагоне на один рейс.

Напомним, в 2017 г. МУП "Челябинский городской электрический транспорт", в которое входили троллейбусный и трамвайный парки города, был признан банкротом. Взамен обанкротившегося предприятия было создано ООО "Общественный городской транспорт", которое принадлежит муниципалитету. В марте 2018 г. сообщалось, что в Челябинске трамваи и троллейбусы могут встать без электричества из-за долгов предприятия за электроэнергию. А недавно сотрудники предприятия жаловались, что реконструкция к саммитам ШОС и БРИКС может оставить транспортников без работы. В Челябинске было обанкрочено и автобусное предприятие - "Челябавтотранс".

депо, трамваи, ЧелябГЭТ(2019)|Фото: Накануне.RU

Владимир Елистратов, Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

Текслер родился в Челябинске и провел здесь детство, однако его трудовая биография не была связана с Южным Уралом. Он долгое время работал в Норильске, а потом переехал в Москву, где занимал посты в федеральном Правительстве.

Добавим, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко незадолго до своего скандального проигрыша на выборах главы региона, состоявшихся в сентябре 2018 г., тоже сетовал на постсоветскую деградацию, и делал это гораздо более откровенно. Он заявлял о необходимости вернуть Приморье "хотя бы на советский уровень". "У нас была и хорошая пушнина, и рис выращивался, и лес обрабатывался, была добыча руды и обработка этой руды", - признавал он.

Кремль в последние годы делает ставку на назначение на посты врио губернаторов так называемых технократов, относительно молодых для губернаторских должностей управленцев, связанных с регионом назначения фактом рождения или в лучшем случае проведенным детством, но сделавших карьеру зачастую в Москве. Неудивительно, что когда они начинают погружаться в проблемы "родной" территории, то обнаруживают деградацию целых отраслей экономики.

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"В моем детстве было лучше". Текслер поразился постсоветской деградации в Челябинске

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Теги: Алексей Текслер, трамвай



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