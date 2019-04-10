Пермский край представил НОЦ на Московском международном салоне образования

Пермский край представил Научно-образовательный центр "Рациональное недропользование" на самой масштабной в стране выставке новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений - Московском международном салоне образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства

Во время обхода стенда Прикамья на международном салоне образования губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что чтобы стать одним из первых регионов, где откроется НОЦ, Прикамье конкурировало со всеми субъектами страны.

Глава региона сообщил, что в НОЦ Прикамья войдут 52 кафедры и 53 лаборатории, 14 отраслевых НИИ, инжиниринговых центров и внедренческих компаний, а также 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса.

Губернатор подчеркнул, что такая кооперация позволит двигать науку и промышленность вперед и молодежи набираться опыта и продвигать свои идеи.

Ожидается, что пермский НОЦ станет своеобразным "магнитом" для талантливых молодых ученых и специалистов, и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни в регионе: на его площадке будут разрабатываться проекты по реновации территорий Прикамья, восстановление экологии и природных ландшафтов. Также задачей пермского НОЦ станет подготовка научных кадров и специалистов в сфере недропользования. К 2024 г. в центре будут обучаться до 10 тыс. специалистов.

Отметим, что во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в течение трех лет НОЦ будут созданы в 15 субъектах страны. При этом пять научно-образовательных центров откроются уже в этом году. НОЦ Тюменской, Белгородской областях и Пермского края находятся в высокой степени готовности.