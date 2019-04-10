В Курганской области судебные приставы ходят по квартирам должников за коммуналку

В Курганской области судебные приставы ходят по домам людей, которые задолжали за коммунальные услуги.

В городском отделе УФССП, а также Звериноголовском и Катайском районных отделах находится 195 исполнительных производств на сумму больше 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе рейдов в конце марта приставы посетили более 200 адресов, один арест наложен на имущество должника, вручены требования об исполнении решений судов 13 собственникам жилья.