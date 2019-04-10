Хакеры подделывают вирусы под серии "Игры престолов" на торрентах

Поклонники "Игры престолов" могут стать жертвами киберпреступников. Как сообщает The Sun, в преддверии старта последнего сезона популярного сериала многие решили пересмотреть предыдущие серии, этим пользуются мошенники, ведь скачивания идут и с нелегальных торрентов.

По данным издания, хакеры часто маскируют вирусы под файлы с эпизодами, которые пользователи скачивают на свои компьютеры. Вероятно, то же самое произойдет и с сотнями пользователей, которые захотят нелегально скачать и новые серии, первая из которых выйдет уже на этой неделе.

По данным "Лаборатории Касперского", 17% всего зараженного пиратского контента в 2018 году были замаскированы под "Игру престолов" – на это купились почти 21 тыс. пользователей. Эта цифра впечатляет, поскольку в прошлом году новых серий не выходило. Исследователи также обнаружили, что всего более 126 тыс. пользователей загрузили в 2018 году вредоносное ПО вместо сериалов.