Китаю удалось вернуть из-за границы коррупционера, покинувшего страну 25 лет назад

Китайским властям удалось вернуть коррупционера, сбежавшего из страны четверть века назад, а также взыскать с него нажитое преступным путём.

Юань Гофан заведовал Главным управлением валютного контроля провинции Чжэцзян. Чиновник попал под подозрение в коррупции и в феврале 1994 г. против него было возбуждено уголовное дело, однако Юаню удалось бежать за границу.

В октябре 2003 г. беглец попал в "Красный циркуляр" (список граждан КНР, подлежащих выдаче на родину).

Как пишут китайские СМИ, возвращение Юаня, подозреваемого в типичном преступлении в финансовой сфере, в очередной раз показывает несостоятельность идеи бежать от правосудия за границу.

СМИ Поднебесной пишут: "Небесная сеть", созданная для отслеживания беглых коррупционеров, уже расставлена, поэтому им не удастся замести свои следы и остаться безнаказанными, покинув территорию КНР. Поэтому им стоит добровольно явиться с повинной, чтобы добиться смягчения приговора".

Напомним, ранее сообщалось, что к апрелю 2018 г. благодаря программе "Небесная Сеть" китайским властям удалось добиться экстрадиции из 90 стран 4 тыс. 141 беглого преступника, среди которых 825 госслужащих.