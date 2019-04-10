Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев приговорен к 6 годам "строгача" за госизмену

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев осужден на шесть лет колонии строгого режима за госизмену, передает МИА "Россия сегодня".

Решение принял Московский окружной военный суд.

Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно".

Докучаев приговором суда также лишен воинского звания майор.

Как сообщало Накануне.RU, управление собственной безопасности ФСБ расследовало дело в отношении Сергея Михайлова по подозрению в государственной измене. По данным оперативников, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Позднее в деле появился еще один сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев. Также обвиняемым по делу проходил бывший бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Михайлов и Стоянов ранее были приговорены к 22 и 14 годам соответственно колонии строгого режима.