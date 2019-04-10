Дмитрий Артюхов на арктическом форуме заключил соглашения с ведущими вузами страны

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал пакет соглашений с ведущими институтами России на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Соглашение подписано с Тюменским государственным университетом и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Свои подписи под документом поставили руководители учреждений Валерий Фальков и Кирилл Колончин.

Сотрудничество с тюменским университетом направлено на развитие науки, образования, инновационной деятельности и цифровой экономики. Стороны договорились об исследованиях в области агробиотехнологий, оценки ресурсов и качества окружающей среды на базе Субарктической полевой станции в районе Надыма с привлечением к научной работе ведущих российских и зарубежных ученых в Арктической зоне.

Еще одна договоренность касается программ по подготовке кадров по востребованным в округе специальностям. В частности, речь идет об учителях математики, физики и информатики. Для иностранных специалистов, занятых в высокотехнологичных отраслях, а также для их семей предусматриваются специальные образовательные программы, а также программы культурной адаптации.

Особое внимание в соглашении уделено обучению компетенциям цифровой экономики. На базе образовательных учреждений будут развиваться экспериментальные площадки с цифровыми учебно-методическими комплексами и обучающими симуляторами.

С институтом рыбного хозяйства на территории автономного округа будут проходить совместные прикладные научные исследования в области аквакультуры для сохранения и восстановления запасов ценных видов рыб Нижне-Обского бассейна.

Отметим, что сотрудничество с вузами будет вестись в том числе в рамках деятельности межрегионального научно-образовательного центра, создаваемого Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. О его высокой степени готовности президент Владимир Путин заявил 20 февраля, выступая с ежегодным обращением к Федеральному Собранию.