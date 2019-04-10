10 Апреля 2019
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Объявленный в розыск банкир из Екатеринбурга задержан на польско-белорусской границе

На польско-белорусской границе задержан находившийся в розыске банкир из Екатеринбурга. При себе у него был поддельный паспорт.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, Верх-Исетским районным судом гражданин Л., руководитель одного из банков, был осужден к шести годам колонии за злоупотребление полномочиями и умышленное банкротство банка. Операции в кредитном учреждении имели признаки вывода средств, ущерб составил несколько сотен миллионов рублей. До приговора суда мужчина находился под залогом в миллион рублей, но на оглашение в так не явился.

Тогда Л. был объявлен в федеральный розыск. В дальнейшем было установлено, что он покинул Россию.

задержанный, гражданин Л.(2019)|Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Задержанный гражданин Л.

30 марта пограничным нарядом республики Беларусь при попытке пересечь белорусско-польскую границу был задержан мужчина с паспортом гражданина Словении, который имел признаки подделки в виде замены страницы с установочными данными лица. Была начата проверка. Очень скоро выяснилось, что это и есть тот самый сбежавший из страны екатеринбургский банкир.

В данный момент Л. взят под стражу в Беларуси. Отделом розыска ГУФСИН в прокуратуру Свердловской области направлены документы для проведения его экстрадиции с целью отбывания наказания в России.

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Объявленный в розыск банкир из Екатеринбурга задержан на польско-белорусской границе

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Теги: банкир, розыск, Екатеринбург



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