10 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Екатеринбургская квартира, где произошёл взрыв, якобы принадлежит начальнику районного управления СК

Екатеринбургская квартира, где сегодня произошёл взрыв и затем вспыхнул пожар, якобы принадлежит начальнику районного управления Следственного Комитета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, в квартире поживает подполковник, который возглавляет СК по Железнодорожному району. Двух детей подполковника во время взрыва в квартире не было. В СУ СК РФ по Свердловской области эту информацию не комментируют, но заявили, что начали свою проверку по данному инциденту.

"Проживающие в квартире пострадавшие граждане доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь. В ходе проверки следствием СКР будут проверены все возможные версии произошедшего", - добавили Накануне.RU в ведомстве. Также начали проверку полиция и прокуратура.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

Напомним, взрыв прогремел на улице Мехренцева сегодня в 10 утра. После этого в квартире начался пожар. В течение 20 минут огонь был потушен, площадь пожара составила 30 кв.м. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на соседние квартиры, из подъезда по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них восемь детей.

Рассматривается несколько версий: от проведения отделочных работ с нарушением техники безопасности до взрыва бытового прибора. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину взрыва и очага пожара.

"По предварительной информации, жильцы самостоятельно проводили отделочные работы – натягивали натяжные потолки с использованием газового баллона. В результате инцидента пострадали двое жильцов квартиры, они госпитализированы с ожогами", - добавили в ведомстве.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

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Екатеринбургская квартира, где произошёл взрыв, якобы принадлежит начальнику районного управления СК

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Теги: взрыв, пожар, Екатеринбург, академический, скр, квартира



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