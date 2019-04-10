"За петухов ответил". Свидетели рассказывают новые подробности драк с участием Кокорина и Мамаева

В суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева всплыли новые подробности драк.

Свидетель Геннадий Куропаткин рассказал, что якобы драка с водителем Виталием Соловчуком завязалась из-за того, что тот назвал спортсменов "петухами". Инцидент произошел возле клуба "Эгоист". Одна из спутниц спортсменов попросила водителя припаркованного поблизости авто отвезти их. Однако тот отказался, заявив, что не будет везти "петухов".

"Увидел, что водитель лежал, а вся компания вокруг него стояла", - поведал последствия потасовки Куропаткин, слова которого приводит "Регнум".

А конфликт с директором департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком начался после "шуток". Это произошло у заведения "Кофемания" уже после драки с Соловчуком. Одна из спутниц спортсменов сидела на коленях Кокорина. Куропаткина при этом спросили, сидел ли он тоже на коленях Кокорина, на что тот ответил утвердительно, а на уточняющий вопрос судьи добавил, что это была шутка, а не "имитация секса". Что за шутки спровоцировали вторую потасовку, пока не уточняется.

Напомним, ранее свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.