В Госдуме предложили выплачивать студентам стипендии даже при заблокированном счете вуза

Депутаты Госдумы предложили вывести студенческие стипендии из-под блокировки счетов вуза. В нескольких регионах студенты не могут получить свои выплаты из-за задолженностей своих высших учебных заведений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Авторы законопроекта предлагают разрешить бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения при заблокированном счете.

Сейчас при заблокированном счете вуз может только выплачивать зарплаты сотрудникам, налоговые и страховые взносы.

"Сейчас счета вузов контролирует казначейство, в случае если счет арестован из-за крупной кредиторской задолженности вследствие неграмотного, а иногда и преступного управления, по закону казначейство имеет право проводить с этого счета только платежки по зарплате и налогам на заработную плату, а стипендии не выплачиваются", - пояснил Николай Николаев.

По словам депутата, в комитет поступают десятки обращений от студентов, попавших в такую ситуацию. Зачастую для молодых людей стипендия – единственный источник дохода.

"Например, в Иркутском государственном аграрном университете кредиторская задолженность около 400 млн руб, счет заблокирован с 2016 г. Стипендия положена 1 тыс. 500 студентам - это целый поселок. Второй месяц студенты не получают деньги, ситуация накаляется. На апрель долг по стипендиям у вуза около 10.5 млн руб. Такие же проблемы у Забайкальского аграрного института в Чите. Еще хуже ситуация в Курганской сельскохозяйственной академии, там стипендии по тем же причинам не выплачивают около полугода", - заключил председатель комитета.