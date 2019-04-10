В Зауралье убийца несколько дней прятал тело своей жертвы в сарае

В Зауралье мужчина убил собутыльника, спрятал тело в сарай своего дома, а через несколько дней отвез в заброшенные гаражи.

Это произошло еще в 2013 году, а 6 апреля этого года в этом гараже произошел пожар, после тушения которого нашли скелет погибшего мужчины, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следователи установили убийцу в кратчайший срок. Сейчас его задержали и предъявили обвинение.

Убийство произошло в деревне Куликово в Щучанском районе.