Мэр Москвы сообщил о планах по благоустройству столицы в 2019 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству города в 2019 году. Об этом он написал в своем блоге.

Работы коснутся благоустройства улиц и дворов, парков, освещения и озеленения территорий.

Так, в текущем году планируется благоустроить 4,5 тысяч дворовых территорий. "Большие или малые работы будут проведены в каждом пятом московском дворе.

Основная цель этих работ – заменить устаревшее или изношенное оборудование детских и спортивных площадок, провести плановый ремонт асфальта, обновить газоны, добавить зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Собянин сообщил, что благоустройство охватит 159 парков, бульваров, скверов, пешеходных зон и природных территорий во всех округах Москвы.

"Дополнительные мачты уличного освещения планируем установить в 1 тыс. 852 дворах, на 500 территориях школ и детских садов, 314 спортивных и 1 тыс. 015 детских площадках. Всего – 3 тыс. 681 городской объект", - добавил он.

Кроме того, в 2019 году власти Москвы высадят 127 тыс. новых деревьев и 600 тыс. кустарников.

В планах мэрии также стоит приведение в порядок Овчинниковской и Озерковской набережных, набережных Москвы-реки в Южнопортовом районе и в Капотне, а также правого берега Канала им. Москвы в Покровском-Стрешнево.

"В районе ЗИЛа будет завершено строительство новой набережной Марка Шагала и продолжена реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных", - сказал Собянин.