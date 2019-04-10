"Наши богатейшие запасы работают в первую очередь на жителей региона", - замгубернатора Ямала

Новая стратегия Северного форума будет работать на благополучие населения арктических территорий, заявил заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров на форуме "Арктика – территория диалога", передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня участники международного арктического форума обсудили новую стратегию Северного форума, организации, главной ценностью которой является улучшение качества жизни на Севере, а также поддержка социально-экономического сотрудничества между северными регионами.

Ямал является постоянным участником Северного форума с 1996 г., напомнил замгубернатора Александр Мажаров.

"У нас много проектов, которые объединяют страны циркумполярного мира. Один из них - это мощнейший проект на острове Белый в Арктике, где мы сумели объединить участников Северного форума", - сказал он.

Ямало-Ненецкий автономный округ становится центром притяжения международного внимания благодаря уникальному географическому расположению и богатейшим энергетическим запасам, добавил Мажаров.

"Но стоит отметить, что наши богатейшие запасы работают в первую очередь на людей, которые занимаются традиционным хозяйствованием. Эти запасы и те средства, которые мы получаем, играют серьезнейшую роль в устойчивом развитии арктической зоны", - подчеркнул замглавы региона.

Амбициозная задача по увеличению грузопотока Северного морского пути до 80 млн тонн также должна способствовать благополучию жителей арктических территорий, уверен Александр Мажаров.

"Северный форум должен стать локомотивом в продвижении наших интересов на международной арене. Уверен, что стратегия развития нашей с вами организации будет способствовать достижению лидирующих позиций северных регионов и работать на благосостояние населения, проживающего и работающего в непростых природно-климатических условиях", - заявил замгубернатора ЯНАО.

Сегодня в условиях международной кооперации в округе строится современная инфраструктура по отгрузке углеводородов, формируются новые центры по производству сжиженного газа. "В ближайшей перспективе ключевым звеном должен стать Северный широтный ход, который обеспечит России грузопоток с выходом к Северному морскому пути как углеводородного сырья, так и ресурсов Полярного Урала", - добавил докладчик и заключил, что Ямал готов к расширению диалога.

Напомним, вчера во время пленарной сессии форума "Арктика – территория диалога" президент России Владимир Путин поручил вывести все арктические регионы по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни людей на уровень не ниже среднероссийского.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил уверенность в том, что на Ямале поручение президента будет выполнено благодаря масштабным инвестиционным проектам, которые реализуются в округе.