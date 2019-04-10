В Новом Уренгое судят мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью подростка

Ушло в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Нового Уренгоя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации следствия, 2 марта 16-летний юноша вместе с друзьями гулял по городу. Неподалеку от ТРЦ "Солнечный" он случайно толкнул плечом прохожего. Мужчина отреагировал на столкновение агрессивно: схватил подростка и приемом борьбы бросил его на землю. Юноша ударился головой о бетонную плитку, покрытую твердым снежным покровом и получил открытую черепно-мозговую травму.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.