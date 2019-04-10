Порошенко планирует сделать Украину парламентской республикой в случае поражения на выборах

Действующий украинский президент Петр Порошенко намерен превратить Украину в парламентскую республику в случае своего поражения на выборах. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на источники в его блоке в Раде.

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Порошенко рассчитывает успешно выступить на выборах в Раду, собрать большинство и лишить президента ряда полномочий, передав их парламенту. И это будто бы поддерживают местные элиты.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что в этом, однако, не заинтересован Запад. А политолог Константин Бондаренко считает, что если эти изменения и будут приняты, то распространятся уже на преемника Владимира Зеленского, поскольку президент избирается с определенным набором полномочий на весь срок.

Накануне.RU и ранее сообщало, что планы Порошенко в случае поражения на выборах президента связаны с парламентскими выборами.