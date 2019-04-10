В Екатеринбурге девушек, которых сбила пьяная женщина-водитель, перевели из реанимации

Девушек-пешеходов, на которых дважды наехала пьяная женщина-водитель в Белоярском, перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщили Накануне.RU в горздраве Екатеринбурга, у пострадавших улучшилось состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что одну из пострадавших девушек готовят к операции в Екатеринбурге. Эту информацию в ведомстве не подтвердили и не опровергли, лишь добавили, что письменного согласия от родителей на разглашения данной информации не получено.

Напомним, в минувшие выходные в поселке Белоярском Свердловской области 34-летняя водительница автомобиля "Ниссан Жук" первый раз наехала на двух 17-летних пешеходов, а потом повторила "манёвр", когда ехала обратно. У одной из девушек - перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма, у другой - компрессионный перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. Обе пострадавшие находились в реанимации.

В Свердловском областном суде заявили, что женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 26 суток. Ей вменяются статьи УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" и "Покушение на убийство двух человек с целью скрыть другое преступление".

Мера пресечения избрана до 5 июня. Как уточнили в облсуде, постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано.