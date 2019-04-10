10 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Лидер украинских раскольников призвал голосовать за борьбу с Россией

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний призвал голосовать на выборах президента за главнокомандующего, который будет бороться с Россией и "сможет сказать российскому президенту "Нет!". Об этом сообщает сайт раскольнической "единой церкви".
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Думенко сказал, что нужно голосовать так, чтобы не возвращаться к "рабству в СССР". Он не призвал голосовать конкретно за Петра Порошенко, но использовал его предвыборный призыв к противостоянию России и прощанию с Россией. В феврале Думенко заявлял, что видит в Порошенко образец руководителя, а до этого похвально приравнял его к предателю Ивану Мазепе.

Относительного Владимира Зеленского Думенко сказал, что не слышал от него о том, что он поддерживает раскольников.

Как сообщало Накануне.RU, в марте синод новосозданной организации призвал проголосовать так, чтобы "победить Россию". Сообщалось также, что им дали указание молиться о победе Петра Порошенко. После первого тура они заявили, что за Зеленским стоит РПЦ.

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Лидер украинских раскольников призвал голосовать за борьбу с Россией

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, раскол



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