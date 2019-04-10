10 Апреля 2019
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В Екатеринбурге побывала передвижная выставка трофейного оружия из Сирии

В Екатеринбурге побывала передвижная выставка трофейного оружия, захваченного российскими военными у террористов в Сирии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, выставка прибыла в столицу Урала днем 9 апреля. Спецэшелон с военными трофеями сделал двухчасовую остановку на железнодорожном вокзале в рамках проведения всероссийской военно-патриотической акции "Сирийский перелом".

трофеи из Сирии, поезд(2019)|Фото: екатеринбург.рф

В совокупности в Екатеринбурге побывали более 500 образцов трофейной техники и вооружения, изъятых у террористических группировок. Два часа жители и гости столицы Урала знакомились с экспозицией передвижной выставки и в деталях смогли рассмотреть и оценить составляющие ее уникальные экспонаты.

трофеи из Сирии, поезд(2019)|Фото: екатеринбург.рф

После этого состав с трофейным оружием продолжил свое путешествие по России, чтобы 8 мая, накануне Дня Победы, завершить свой маршрут в подмосковной Кубинке. Там состоится финальное мероприятие проекта с участием звезд российской эстрады и лучших творческих коллективов Министерства обороны РФ.

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В Екатеринбурге побывала передвижная выставка трофейного оружия из Сирии

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Теги: Сирия, оружие, выставка, Екатеринбург



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