10 Апреля 2019
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Сочинский пансионат "Бургас" улучшил инфраструктуру к летнему сезону

В преддверии летнего сезона сочинский пансионат "Бургас" провел ряд преобразований и улучшил собственную инфраструктуру.

Как сообщили в пресс-центре Группы Синара, в мае после реконструкции откроется обновленный пляж пансионата. Зона отдыха станет двухуровневой, за счет выравнивания пляжной полосы, вместимость пляжа будет увеличена на 20%, комфортно разместятся не менее 600 человек. Береговая линия у самого моря будет свободна. Комфортный заход в воду обеспечит современный понтон. Наверху, у центрального входа расположатся площадки для детей разных возрастов с песочницами, турниками, горками и качелями. Помимо шатра с лежаками на пляже предусмотрена дополнительная зона с тентами, защищающими от солнечных лучей. Новые шезлонги разместят в зонах отдыха по всему пляжу. На территории также располагаются две площадки для волейбола, уличные тренажеры, закрытый тренажерный зал и кафе.

пляж пансионата "Бургас"(2019)|Фото: Группа Синара

По словам директора пансионата "Бургас" Ирины Большевых, благодаря модернизации гостям предлагается отдых на берегу Черного моря на еще более высоком уровне комфорта и безопасности.

Уже в мае на территории пансионата откроется "Летний театр", представляющий собой оборудованную площадку для организации концертов, культурно-массовых и бизнес-мероприятий, вмещающий до 400 человек.

Кроме этого, с 1 мая, на месяц раньше, чем в прошлом году, отель вводит систему "Все включено". Для гостей организуются две новых станции промежуточного питания. Для детей откроется бесплатное кафе "Солнечные зайчики" с десертным меню.

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Сочинский пансионат "Бургас" улучшил инфраструктуру к летнему сезону

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Теги: пансионат, Бургас, инфраструктура



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