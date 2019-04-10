В пермской школе №107 массово отравились дети

Представители МЧС, Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выясняют причину заболевания учеников пермской школы №107, передает корреспондент Накануне.RU.

На занятия из-за плохого самочувствия сегодня не пришли 137 учеников. По информации администрации Перми, пять школьников госпитализированы, остальные остались дома.

Отметим, что организацией питания в школе занималась индивидуальный предприниматель Елена Собянина.

Глава Перми Дмитрий Самойлов уже отдал распоряжение своему заместителю Людмиле Гаджиевой о расторжении договора с поставщиком питания и организации схемы питания до выбора нового аутсорсера. Соблюдение условий договора аренды организации питания проверит контрольно-аналитический департамент администрации Перми.