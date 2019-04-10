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Спорт За рубежом Украина

Владимир Кличко вернется на ринг, если ему заплатят 100 млн долларов

Известный украинский боксер Владимир Кличко может возобновить свою спортивную карьеру. Об этом заявил его брат Виталий, ныне являющийся мэром Киева.
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Напомним, Владимир официально объявил о завершении карьеры летом 2017 года. Тогда он отмечал, что собирается сосредоточиться на развитии "бренда Кличко".

Как рассказал Виталий, когда появилась новость о предложении в 40 млн долларов, он позвонил брату и спросил, что происходит, на что тот ответил, что его это не интересует.

"Когда через несколько недель заговорили о 80 млн долларов, я позвонил и спросил снова. Он сказал, что это предложение не заставило его изменить решение. Но он задумается, если предложат 100 млн", - приводит слова Кличко-старшего ТАСС.

Напомним, в январе этого года Виталий Кличко был экстренно доставлен в клинику в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Причиной госпитализации стало обострение старой травмы спины.

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Владимир Кличко вернется на ринг, если ему заплатят 100 млн долларов

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Теги: Кличко, возвращение, бокс



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