"Совы победили разум". Володин отчитал депутата за мат в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата КПРФ Ольгу Алимову не материться в соцсетях.

По его словам, на это обращают внимание коллеги.

"Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста", - заявил Володин на заседании Госдумы.

"Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается", - заметил спикер нижней палаты парламента.

В свою очередь Ольга Алимова в интервью "Говорит Москва" заявила, что есть вещи, которые нельзя выразить без мата, и отметила, что главное не злоупотреблять.

"У каждого свой подход: цензурно это или нецензурно. Конечно, для женщины это не совсем красиво и корректно. Но есть такие вещи…" - сказала она.

"Точно так же из анекдота слово не выбросишь. Я не злоупотребляю. Не приравниваю себя к Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы. Поэтому буду равняться на Пушкина", - добавила Алимова.

Ранее в своем Facebook Ольга Алимова жестко выразилась по поводу нового режима работы Госдумы, который, по ее мнению, нарушает законодательство.