Арбитражный суд наложил арест на имущество свердловского депутата Александра Серебренникова

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на недвижимое имущество, автотранспортные средства и доли в компании, которые принадлежат депутату ЗакСО Александру Серебренникову, на сумму более 175 млн руб. Такое решение было принято в рамках банкротства ООО "Группа компаний "Радуга", где депутат является учредителем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О такой обеспечительной мере заявил бизнесмен Владимир Титов. Он также попросил суд наложить арест на собственность делового партнёра - соучредителя ГК "Радуга" Анны Клименко. Также суд наложил арест на доли Серебренникова и Клименко в ООО "Эссет Менеджмент", ООО "Аптечная сеть "Радуга", ООО "Сав", ООО "Сав Фарм", ООО "АВК-Альянс", ООО "Гранит-XXI век".

"Принятая судом обеспечительная мера предусмотрена лишь как временная мера, максимальный период действия которой ограничен рассмотрением обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности", - сообщается на сайте суда.