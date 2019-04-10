Арбитражный суд наложил арест на имущество свердловского депутата Александра Серебренникова

10 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Арбитражный суд наложил арест на имущество свердловского депутата Александра Серебренникова

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на недвижимое имущество, автотранспортные средства и доли в компании, которые принадлежат депутату ЗакСО Александру Серебренникову, на сумму более 175 млн руб. Такое решение было принято в рамках банкротства ООО "Группа компаний "Радуга", где депутат является учредителем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О такой обеспечительной мере заявил бизнесмен Владимир Титов. Он также попросил суд наложить арест на собственность делового партнёра - соучредителя ГК "Радуга" Анны Клименко. Также суд наложил арест на доли Серебренникова и Клименко в ООО "Эссет Менеджмент", ООО "Аптечная сеть "Радуга", ООО "Сав", ООО "Сав Фарм", ООО "АВК-Альянс", ООО "Гранит-XXI век".

"Принятая судом обеспечительная мера предусмотрена лишь как временная мера, максимальный период действия которой ограничен рассмотрением обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности", - сообщается на сайте суда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арбитражный суд наложил арест на имущество свердловского депутата Александра Серебренникова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Серебренников, суд, арест имущества



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 487

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети