Лидер украинских раскольников призвал вступать в НАТО

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний заявил, что Украине нужно вступать в НАТО и ЕС. Об этом он сказал на встрече с детьми из лицея-интерната "Патриот" в Переяслав-Хмельницком, сообщает пресс-служба Думенко.

Он сказал, что сейчас идет война, которая завершится только тогда, когда Украина будет сильной и состоять в НАТО. Пока же, по его словам, раскольники строят "европейскую Украину".

4 апреля он поздравил НАТО с 70-летием и пообещал вместе с НАТО "защищать свободу".

Напомним, предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в ноябре прошлого года предупреждал, что создаваемая властями "единая поместная церковь" - это политическая организация. Заявления Думенко это только подтверждают.