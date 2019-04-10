Медиа-клуб возмутился задержанием журналистов в Архангельске и огромными штрафами

Журналисты из Архангельского медиа-клуба выступили с протестом по поводу задержания двух своих коллег в ходе протестной акции. На сегодняшний день журналисты Дмитрий Секушин и Евгений Богучарский, имевшие при себе редакционное задание и удостоверение сотрудников СМИ, осуждены и приговорены к штрафам в 200 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы считаем судебное преследование журналистов Евгения Богучарского и Дмитрия Секушина политически мотивированным, направленным на ущемление свободы слова в Российской Федерации, нарушение Конституции РФ и закона "О средствах массовой информации", - говорится в распространенном заявлении Архангельского медиа-клуба.

Штрафы Богучарскому и Секушину были назначены в рамках якобы нарушения федерального закона № 54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании", при этом Секушина правоохранители задержали даже не на самой протестной акции, а в момент его следования на… Арктический форум в Санкт-Петербурге.

Коллеги оштрафованных требуют остановить произвол в отношении журналистов, а также привлечь к ответственности лиц, допустивших беззаконие. Требованиями также заявляется пересмотр неправомерного судебного решения и публичные извинения со стороны органов власти.

Накануне также стало известно, что политический деятель и журналист Максим Шевченко в своем ютуб-канале пообщался с активистами из Архангельска и вынес оценку действиям властей.

Как сообщалось ранее, 7 апреля в Архангельске прошел несанкционированный митинг протеста граждан против планов по размещению в регионе гигантского мусорного полигона на станции Шиес. В митинге приняли участие до 4 тыс. человек, силовики в тот день задержали до 10 активистов. После этого активисты объявили бессрочную акцию протеста на главной площади Архангельска, 9 апреля сотрудники полиции забрали еще шесть человек. Часть из них уже осуждена в рамках составленных полицейскими протоколов о нарушении норм КоАП, часть ожидает приговора, под раздачу попали также и журналисты.