"Это профессиональная импотенция Минздрава": врачи раскритиковали законопроект против "антипрививочников"

Врачи раскритиковали законопроект Министерства здравоохранения РФ о введении ответственности для так называемых "антипрививочников" – людей, пропагандирующих отказ от вакцинации. Эксперты отмечают, что причиной эпидемий могут стать не столько антипрививочные кампании, сколько прививочные, ведь вакцинация не дает стойкого эффекта. К тому же официальные источники не публикуют подробную статистику о доле привитых в числе "подцепивших" ту или иную инфекцию. Ряд врачей посчитал инициативу Минздрава "репрессивной и бесполезной", передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: В Европе за прошлый год в четыре раза выросла заболеваемость корью

Минздрав готовит пакет законопроектов, устанавливающих ответственность для "антипрививочников". Движение, набирающее популярность в России, пропагандирует идеи "мирового заговора фармкомпаний", вреда вакцинации и призывает отказываться от прививок. Именно "антипрививочников" винят во вспышке кори, которая была зафиксирована в России, Европе и на Украине.

Один из проектов, о которых говорят в Минздраве, будет устанавливать запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации. Под распространением информации понимается призыв одних лиц к другим с целью побудить отказаться от вакцинации.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук Павел Воробьев считает позицию Минздрава репрессивной. По его мнению, врачи должны уведомлять пациентов о побочных действиях и негативных последствиях вакцинации, и запрещать эту информацию нельзя. Что касается вспышки кори, то это результат скорее прививочной кампании, чем антипрививочной, считает врач.

"20-30 млн случаев кори – это что, антипрививочная тенденция? Я считаю, что это результат прививочной кампании, потому что иммунитет после прививки нестойкий, у 20-30% привитых в результате не образуются антитела. Мы создали поколение, у которого нет иммунитета против кори. В Европе заболели 20 тыс. человек за прошлый год, за короткий промежуток времени рост – в 15 раз. Я не думаю, что это влияние каких-то людей. Другая болезнь, которая внезапно полезла, это ветрянка. Откуда она пошла таким мощным валом? Надо с инфекционистами разговаривать, а не устраивать погромы среди своих коллег", – заявил Павел Воробьев на пресс-конференции в НСН.

80% вакцин сегодня сливаются в раковины, об этом председатель Московского городского научного общества терапевтов якобы рассказывали медсестры. Поликлиники не справляются с выполнением плана по охвату прививками, и им приходится прибегать к таким мерам.

"План нельзя выполнить, невозможно заставить такое количество людей прививаться", – пояснил Воробьев.

Невостребованность вакцин объяснима. Некоторые из них, действительно, вместо пользы несут вред, добавил врач-гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик. К таким относятся сезонные прививки, например, прививка от ГРИППа, заявил врач.

"Вирус ГРИППа постоянно мутирует, пока делается вакцина, ГРИПП становится другим. Мы прививкой ослабляем организм, а новый вирус иммунитет уже не распознает, и человек болеет с двойной силой", – сказал Михаил Лущик.

Кроме того, прививка не дает гарантии того, что человек снова не заболеет. Врач назвал меры Минздрава бесполезными.

В прошлом году в Башкирии из 11 человек, заболевших корью, девять были привиты, добавил представитель Национального родительского комитета, врач Николай Ячменев.

Инициатива Минздрава "преступна", так как "нарушает конституционные права граждан на информацию", уверен медик. Он предположил, что законопроект преследует интересы фармацевтического лобби.

"55% вакцин в мире делает Европа, 20% - США, и только 5% - Россия. Вакцина – это не только медицинский препарат, но и бактериологическое оружие. Если врач не будет выполнять свою функцию – информировать о побочных действиях, мы уйдем в Средневековье", – сказал Ячменев.

Общественник напомнил, что одним из осложнением после прививки является летальный исход.

Как правило, Минздрав не дает полной официальной статистики о том, какова доля привитых среди заболевших тем или иным заболеванием, добавил Павел Воробьев.

"Никто не говорит о том, что привитые болеют причем даже порой тяжелее, чем непривитые. Делают жупел из людей, которые хотят думать и слышать, превращают их в группу заговорщиков", - сказал врач.

Большинство врачей не прививаются, и это показатель, согласились участники пресс-конференции. Единственной вакциной, от которой нежелательно отказываться, они назвали прививку от полиомиелита.

"Зачем прививать против ветрянки, дополнительно нагружать организм? Зачем прививать против ротовирусной инфекции, когда иммунитет против ротовирусной инфекции всего полгода? Через полгода человек снова может ей заболеть. Да, вакцины помогли победить оспу, но мы должны подходить к этому крайне осмотрительно. Этот законопроект - профессиональная импотенция нашего Минздрава", – заявил Ячменев.