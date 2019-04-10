10 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский отказывается договариваться с Донбассом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовали его первые десять решений по посту президента в случае победы. О них рассказали эксперты его штаба Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев, сообщает издание "Лига.нет".
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В основном первые шаги касаются внутриполитических вопросов, однако есть важные намерения во внешней политике. Так, Зеленский планирует привлечь в "нормандский формат" (Россия, Украина, Германия, Франция) также Великобританию и США. А переговоры вести только с Россией, но не с ДНР и ЛНР. Фактически это означает либо выход из регулярных переговоров в Минске, либо требование исключить из них Донбасс. Зеленский намерен также вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Зеленский заявил, что не пойдет ни на какой компромисс по Донбассу и не будет вести никаких переговоров с ДНР и ЛНР. Эти заявления ставят ставят под сомнение возможность урегулировать военный конфликт в Донбассе мирным путем. В России ожидают, что только диалог Киевом и Донбассом может разрешить конфликт.

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Зеленский отказывается договариваться с Донбассом

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский, Донбасс, ДНР, ЛНР



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