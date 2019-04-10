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На имущество Абызова наложен арест

Счета экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, находящегося в СИЗО "Лефортово" по обвинению в махинациях на 4 млрд рублей, арестованы. Об этом в Мосгорсуде заявил представитель следствия, передает "Интерфакс".
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По данным гособвинения, на имущество Абызова наложен арест ввиду того, что бывший чиновник пытался вывести средства со своих счетов.

Сумма арестованных средств не уточняется.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце марта экс-чиновник предположительно приехал в Россию из-за границы на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан.

В суде бывшего министра защищают четыре адвоката. Они ходатайствовали об избрании для него такой меры пресечения, как домашний арест или залоге в 1 млрд рублей.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб. Сам Абызов не признает своей вины.

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На имущество Абызова наложен арест

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Теги: Михаил Абызов, арест, счета, СИЗО



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