На имущество Абызова наложен арест

Счета экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, находящегося в СИЗО "Лефортово" по обвинению в махинациях на 4 млрд рублей, арестованы. Об этом в Мосгорсуде заявил представитель следствия, передает "Интерфакс".

По данным гособвинения, на имущество Абызова наложен арест ввиду того, что бывший чиновник пытался вывести средства со своих счетов.

Сумма арестованных средств не уточняется.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце марта экс-чиновник предположительно приехал в Россию из-за границы на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан.

В суде бывшего министра защищают четыре адвоката. Они ходатайствовали об избрании для него такой меры пресечения, как домашний арест или залоге в 1 млрд рублей.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб. Сам Абызов не признает своей вины.