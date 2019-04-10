На Южном Урале депутата будут судить за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

На Южном Урале депутата Красногорского городского поселения будут судить за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года депутат был оштрафован и лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в состоянии опьянения. Однако в феврале он снова был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение пьяным.

В ходе освидетельствования у обвиняемого было установлено алкогольное опьянение.