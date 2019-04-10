В Пекине обсудили сотрудничество ПФО и регионов верхнего, среднего течения реки Янцзы

Вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничество между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсудил заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев с послом России в КНР Андреем Денисовым и Торговым представителем России в КНР Сергеем Инюшиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Рабочие встречи прошли в Пекине, 9 апреля. На встрече также обсуждался вопрос проведения третьего заседания совета под сопредседательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна, запланированного в третьей декаде мая 2019 года в Чебоксарах.

По итогам встречи решено проводить консультации по укреплению сотрудничества России и Китая в формате "Волга-Янцзы". Отметим, что Пермский край активно взаимодействуют в формате "Волга-Янцзы" с провинцией Цзянси. Соответствующее соглашение было подписано в 2014 г. В рамках сотрудничества в Прикамье прошла выставка-презентация образовательных программ 12 учебных заведений провинции Цзянси, во время которой Пермские и китайские вузы подписали 10 соглашений о сотрудничестве.

В прошлом году в рамках "Волга-Янцзы" в КНР состоялись дни Пермского края. В частности, прошел показ легендарной постановки балета "Лебединое озеро" в исполнении артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.