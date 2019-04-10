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Политика В России За рубежом Крым

"Израиль оборонялся, ему пришлось": Госдеп США объяснил разницу в ситуациях с Голанами и Крымом

В США объяснили разницу в ситуациях с Голанами и Крымом, между которыми стали часто проводить параллели. Свой комментарий дал американский госсекретарь Майкл Помпео.
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Как заявил глава Госдепа на слушаниях в сенате, Израиль получил Голаны после нападения со стороны Сирии и оборонялся, находясь под угрозой вторжения. Для защиты от нападения он был вынужден захватить Голанские высоты, пояснил Помпео.

Госсекретарь еще раз уточнил позицию американской дипломатии: Россия "не оборонялась, выбрала момент и захватила территорию у народа, который не был для нее угрозой".

Тогда сенаторы задались вопросом, считает ли Белый дом возможным во время военных действий захватывать территории "стран-агрессоров". На что Майкл Помпео ответил, что это "вопрос практичной политики" и агрессия должна нести за собой расплату, в том числе и территориями, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Помпео потребовал дополнительных санкций для России из-за "давления на Украину".

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"Израиль оборонялся, ему пришлось": Госдеп США объяснил разницу в ситуациях с Голанами и Крымом

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Теги: Госдеп, Помпео, Голаны, Крым



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