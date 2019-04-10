СКР: Свердловская область на втором месте по количеству погибших во время пожара

Свердловская область стала лидером по количеству погибших на пожарах. Всего в России за 2018 год погибло 7 тыс. 296 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России, за прошлый год в ведомство поступило 6 тыс. 286 сообщений о причинении смерти людям в результате пожаров.

Самое большое количество пожаров с жертвами зарегистрировано в Московской области - 205 (219 погибших), чуть меньше в Свердловской области - 202 (245 погибших). Далее идёт Пермский край - 199 (238), Красноярский край - 182 (189), Челябинская область - 162 (183). Более чем по 100 случаев таких пожаров произошло в Воронежской, Ростовской, Иркутской, Кемеровской областях и ряде других регионов.

Особое внимание к таким случаям обусловлено и тем, что в ходе пожаров гибнут дети, в том числе из многодетных семей. В 2018 году погибло 458 несовершеннолетних, годом ранее - 359.

По данным СКР, значительное количество возгораний происходит из-за нарушений правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов. Чаще всего такие случаи фиксировались в частных домах.

"Большинство же случаев (63%) пожаров связано с оставлением без присмотра источников открытого огня. Часто виновники пожаров допускали неосторожное обращение с огнем при курении либо оставляли источники огня (спички, зажигалки) в опасной близости от детей", - сообщает ведомство.

Сотрудники Следственного комитета пришли к выводу о необходимости комплексного подхода к совершенствованию правового регулирования указанной сферы.

"Наряду с профилактическими в качестве одной из действенных мер может быть закрепление на законодательном уровне ответственности физических лиц за неисполнение правил пожарной безопасности. Также прорабатывается вопрос о внесении предложений об изменениях в Федеральный закон Российской Федерации "О пожарной безопасности", - считают в СКР.