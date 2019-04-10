ЦИК планирует передать мандат депутата Госдумы Михаилу Берулаве

Центризбирком планирует передать вакантный мандат депутата Госдумы профессору, бывшему парламентарию Михаилу Берулаве.

Такие данные содержатся в проекте повестки заседания ЦИК.

"О регистрации депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Берулавы Михаила Николаевича", - говорится в проекте постановления.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, мандат стал вакантным после смерти Жореса Алферова. Изначально его должен был получить экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин, но ему было отказано из-за того, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 год. Центризбирком решил отдать мандат первому секретарю красноярского крайкома КПРФ Петру Медведеву, который отказался занять кресло депутата.