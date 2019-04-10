ЦБ РФ: за январь – март приросли валютные резервы, уменьшился импорт

Центральный банк России отчитался по платежному балансу в январе – марте 2019 года, положительное сальдо счета текущих операций оценивается регулятором в 32,8 млрд долларов США, передает корреспондент Накануне.RU.

Год назад в первом квартале этот показатель равнялся 30 млрд долларов, как отмечается в отчете банка, рост произошел вследствие уменьшения объемов импорта товаров и услуг в Россию.

Сальдо финансовых операций частного сектора в I квартале текущего года составило 25,2 млрд долларов (январь – март 2018 – 16,1 млрд), оно сформировалось из-за наращивания вложений российских резидентов в иностранные активы. Проще говоря, эти 25,2 млрд долларов – та сумма, которую вывели российские игроки с внутреннего рынка в первом квартале.

В указанный период, как следует из отчетности, выросли международные резервы на 18,6 млрд долларов главным образом, цитируем, "за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг".

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