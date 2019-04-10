В шорт-лист премии "Нацбест-2019" вошли шесть книг

Стал известен шорт-лист ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер-2019".

В него вошли шесть книг: "XX век представляет. Кадры и кадавры" (Михаил Трофименков), "Четверо" (Александр Пелевин), "Калечина-Малечина" (Евгения Некрасова), "Я буду всегда с тобой" (Александр Етоев), "Славянские отаку" (Упырь Лихой) и "Финист - ясный сокол" (Андрей Рубанов).

Как рассказал ответственный секретарь премии Вадим Левенталь, в этом году следить за конкурсом будет особенно захватывающе из-за крайне интересных номинантов, пишет ПолитЭксперт.

Победитель "Нацбеста" будет объявлен 25 мая на финальной церемонии в Санкт-Петербурге.

Как сообщало Накануне.RU, в 2011 году роман Захара Прилепина "Грех" признали лучшей книгой десятилетия. Такую оценку книге дало жюри премии "Супер Нацбест".