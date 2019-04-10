Мэр Черкасс запретил размещение предвыборных билбордов Порошенко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не допустит размещения в городе предвыборных билбордов президента страны Петра Порошенко, на которых тот показан противостоящим президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в Facebook.

Читайте также: МИД РФ прокомментировал предвыборный плакат Порошенко с Путиным

Бондаренко предупредил владельцев рекламного бизнеса в Черкассах, что в случае появления таких плакатов в городе "исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции".

В качестве причины мэр указал "агрессию" Путина, однако это может быть и замаскированным противодействием Петру Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине появились такие плакаты с надписью: "21 апреля. Решающий выбор". Участник первого тура президентских выборов Анатолий Гриценко заявил, что Порошенко "раскалывает страну пополам".