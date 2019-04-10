10 Апреля 2019
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Политика Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург

Питер ждет "уплотнение", как у Собянина: Северная столица инициирует свою "реновацию"

Санкт-Петербург вслед за Москвой инициировал "реновацию" жилья. Депутаты заксобрания Северной столицы направили соответствующую инициативу в Госдуму РФ. Обращение принято на заседании 10 апреля.

В Петербурге считают, что "реновацию" следует проводить за счет как местных бюджетов, так и за счет других источников - инвесторов или государственно-частных партнерств.

Согласно инициативе, нанимателям предоставляются равнозначные жилые помещения, которые должны соответствовать стандартам и требованиям, установленным законодательством, пишет "Регнум".

Напомним, власти Москвы вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет "реновация". Выяснилось, что районы, которые ей подвергнутся, ждет утроение объемов жилья взамен снесенного. Согласно предлагаемым документам, жилые площади на месте сносимых домов увеличатся в несколько раз: вместо 1 млн кв. м появится 2,77 млн кв. м жилья. По оценке экспертов, реализация программы "реновации" с утроением жилых площадей приведет к тому, что будет не хватать не только парковок, поликлиник, учреждений образования, но и в целом инфраструктуры - коммуникаций, дорог.

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Питер ждет "уплотнение", как у Собянина: Северная столица инициирует свою "реновацию"

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Теги: реновация санкт-петербург, уплотнение застройки



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