В Подмосковье задержаны похитители бизнесмена

В Подмосковье задержаны участники ОПГ, подозреваемые в похищении бизнесмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Полиция установила, что в августе 2018 злоумышленники, находясь возле одного из домов по улице Можайский вал г. Москвы, насильно посадили в автомобиль 41-летнего предпринимателя и увезли его в д. Холм Можайского городского округа.

"Правонарушители, удерживая мужчину в помещении бани, избивали его и, угрожая оружием, требовали 2 миллиона рублей. Подозреваемые, получив часть требуемой суммы, а также расписки по несуществующим долгам, отпустили потерпевшего", – рассказали в ведомстве.

По данному факту задержаны трое участников группы в возрасте от 30 до 44 лет, а также ранее неоднократно судимый 49-летний лидер группировки, именуемый как "Казбек Рыжий". Злоумышленники проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

У злоумышленников изъяты расписки потерпевшего, пневматический пистолет, 20 охотничьих патронов 12 калибра, сувенирные сабли, раскладные ножи, три муляжа юбилейных медалей Великой Отечественной войны и GPS трекер.