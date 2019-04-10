В Зауралье зазвучат сирены тревоги - жителей просят не волноваться

В Кургане и районах области 11 апреля пройдет проверка автоматизированной системы оповещения гражданской обороны.

С 11.40 до 11.44 будет звучать сигнал "Внимание всем", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Жителей области просят сохранять спокойствие и внимательно выслушать сообщение управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.

Специалисты проверят техническую исправность аппаратуры оповещения.